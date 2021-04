Rusia asegura que es “imposible” detener la construcción de la planta nuclear de Bushehr

"No, de ninguna manera. Eso es imposible. La cooperación en Bushehr [Central Nuclear] y los trabajos de construcción de la segunda y tercera unidades se mantendrán. Abarcan varias etapas, pero no se interrumpirán. No hay motivos para que se produzcan cambios”, declaró Sergei Ryabkov el martes desde Teherán donde se encuentra actualmente en visita oficial.

La Corporación Estatal de Energía Atómica (Rosatom) de Rusia acordó hace más de seis años con la Organización de la Energía Atómica de Irán la construcción de la segunda y tercera unidades de la central nuclear de Bushehr, con una capacidad de 1057 MW cada una.

