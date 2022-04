Irán: No hay justificación para la presencia de países no amigos en aguas regionales

“Nuestro mensaje a los países no amigos y no regionales es que existe suficiente poder en nuestra región y no hay justificación para su presencia en las aguas de esa zona”, subrayó el general Shahram Iraní durante un acto en Konarak para recibir al escuadrón enviado al simulacro naval conjunto denominado IONS ‘IMEX 2022’ en el puerto indio de Goa.

Sin embargo, añadió, que no hay problema si los países extrarregionales vienen a la región para visitar e intercambiar conocimientos, advirtiendo: “Pero si quieren entrar en el campo de la seguridad, debemos decir que hoy la República Islámica de Irán no acepta tal cosa”, advirtió.

En otra parte de sus declaraciones, Iraní señaló que el destructor Dena, de fabricación nacional, tuvo una poderosa presencia en el ejercicio IONS 2022, resaltando: “Nuestro objetivo era probarnos a nosotros mismos y nuestra capacidad de defensiva del país, así como presentar la cultura humanitaria de los iraníes y el sagrado sistema de la República Islámica al mundo”.

“Queremos decirles a los países vecinos que se aseguren de que el establecimiento de la seguridad en [las aguas regionales], especialmente en la región norte del Océano Índico, lo podemos hacer nosotros mismos, y que solo necesitamos acercarnos el uno al otro y nuestros corazones deberían unirse”, concluyó el comandante.

