Irán incluye a Trump y altas autoridades estadounidenses en la lista de sanciones

En el comunicado se ve los nombres del presidente de EEUU Donalad Trump, su secretario de Estado Mike Pompeo, el ex secretario de Defensa Mark Esper, el secretario de Defensa interino Christopher Miller, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, la directora de la CIA Gina Haspel, el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el ex representante especial del Departamento de Estado para Irán Brian Hook, el enviado especial de EEUU para Irán, Elliott Abram, y la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Andrea Gacki.

La declaración señala que la República Islámica ha decido incluir a los estadounidenses mencionados en su lista de sanciones por cometer crímenes terroristas, promover y apoyar el terrorismo, amenazando gravemente la paz y la seguridad regional e internacional, así como por violar las reglas básicas y los principios fundamentales del derecho internacional, incluidos los derechos humanos”.

La Cancillería añade que Irán ha decidido sancionar a esos altos funcionarios estadounidenses por conspirar y apoyar los actos de terror contra la República Islámica, y crear, financiar y entrenar a grupos terroristas proporcionándoles todo tipo de armas.

Asimismo, agrega que esos altos cargos norteamericanos han sido incluidos en la lista de sanciones de la República Islámica por su apoyo indiscutible a los actos de agresión del régimen sionista contra el pueblo palestino, y en particular por el respaldo que ofrecieron a Israel para asesinar al científico nuclear iraní Mohsen Fajrizade.

Según el Ministerio de Exteriores, la injusta imposición de crueles, ilegales y unilaterales sanciones a Irán y dificultar deliberadamente las condiciones de vida de los iraníes al bloquear su acceso a alimentos, medicinas, servicios médicos y equipos han sido otros motivos que han llevado a sancionar a los funcionarios norteamericanos.

"La República Islámica de Irán se reserva el derecho de adoptar las estrategias necesarias para contrarrestar los actos criminales internacionales de Estados Unidos en todos los campos", concluyó el comunicado.

